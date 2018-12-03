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إيران تدعم محادثات السلام اليمنية وتريد انتهاء الأزمة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 10:42 ص
إيران تدعم محادثات السلام اليمنية وتريد انتهاء الأزمة وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف
رويترز
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قال التلفزيون الرسمى الإيرانى اليوم الاثنين إن إيران تدعم محادثات السلام اليمنية التى ترعاها الأمم المتحدة وإن طهران على استعداد للمساعدة من أجل إيجاد حل سياسى.

ونقل التلفزيون الرسمى عن وزارة الخارجية قولها فى بيان "إيران ترحب بالمحادثات فى السويد... طهران على استعداد للمساعدة فى المحادثات الدولية لإنهاء الأزمة وتشدد على أهمية تسريع وتيرة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب".

وتدعم إيران حركة الحوثى فى اليمن. وقالت مصادر لرويترز إن المحادثات قد تبدأ يوم الأربعاء.


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