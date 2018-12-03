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إغلاق 65 منشأة طبية مخالفة فى حملات تفتيشية بالمنيا

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:58 م
إغلاق 65 منشأة طبية مخالفة فى حملات تفتيشية بالمنيا اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
كتب فريق المحافظات
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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أصدرت قرارات إغلاق إدارى لـ 65 منشأة طبية مخالفة، كما أصدرت قرارات ترخيص لـ 16 منشأة طبية خاصة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التى نظمتها المديرية على مدار شهر نوفمبر، بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل تلك المنشآت الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن قرارات الاغلاق جاءت عقب المرور على 207 منشأة خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل لإحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية.

وأضافت أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

من جانب أخر، حررت المديرية (854) محضر مخالف للاشتراطات الصحية ،كما أعدمت (2483) كيلو من المواد الغذائية و(41) لتر من المواد السائلة خلال حملة قامت بها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين للوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنين فى الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية ( المصانع ـ الأسواق ـ الباعة الجائلين) ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.

 

 

 


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