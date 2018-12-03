إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثالثة عصرا نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 32 عقدة جنوبية وارتفاع الأموج ما بين 2-3 امتار والضغط 1007 ميللى بار وحالة البحر مضطربة، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وقال اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر الأحمر فى بيان إعلامى إنه شدد على مديرى الموانى باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الارواح والممتلكات العامة والخاصة.