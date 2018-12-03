إطلاق مسابقة "مفتاح مشروعك" لدعم رواد الأعمال حتى نهاية نوفمبر بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

قال اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية أنه فى إطار التعاون والتنسيق المثمر مع وزارة الشباب والرياضة وبالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق مسابقة بعنوان "مفتاح مشروعك" لدعم رواد الأعمال على مستوى الجمهورية.

وأضاف محافظ الإسماعيلية ، أن "الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب" التابعة لوزارة الشباب والرياضة أعلنت عن انطلاق مسابقة "مفتاح مشروعك"، التي يتم تنفيذها بشراكة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم رواد الاعمال لإقامة المشروعات في أي مجال "صناعي، خدمي، تجاري وإنتاجي" من خلال توفير التدريب اللازم وتقديم المشورة واستشارات الأعمال، حيث يقدم الجهاز مشاركة تصل إلى مبلغ ١٠٠ ألف جنيه مصري كحد أقصى في أفضل 81 مشروع على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية وتوفير الوزارة لأماكن إقامة هذه المشروعات داخل مراكز الشباب الخاصة بها.

وتتضمن المرحلة الأولى للمسابقة فتح باب التقديم واستلام طلبات الاشتراك للمسابقة في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر 2018، ومراجعة طلبات المشاركة المقدمة ومطابقة الشروط الواجب توافرها في المشروعات، بينما تتضمن المرحلة الثانية للمسابقة تقديم التدريب والمشورة واستشارات الأعمال في مجال نموذج العمل والعرض وتقديم فكرة المشروع، وعرض أفكار المشروعات للمشتركين وإعلان المقبولين والمتأهلين للمرحلة الثالثة التي تشمل تنفيذ معسكر تدريبي على كيفية إعداد خطة العمل وتقديم المشورة واستشارات الأعمال.

ويتم العرض النهائي أمام لجنة تحكيم المسابقة لاختيار أفضل 3 أفكار على مستوى المحافظة بإجمالي 81 مشروع على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في ضوء مطابقة الشروط الواجب توافرها في المشروعات الفائزة للحصول على الاستثمار من الجهاز وأماكن المشروعات من قبل الوزارة وتشمل الأهلية القانونية وحســـن الســـــير والسلوك لمقدم المشروع، التزام المشروعات الفائزة التي سيتم تمويلها بسداد كافة الالتزامات الحكومية "الضرائب، التأمينات الاجتماعية، استهلاك المنافع والمرافق العامة"، ألا تكون قد صدرت ضد المتسابق أحكام قضائية مالم يكن قد رد اليه اعتباره، وأن يكون المتسابق من الذين تنطبق عليهم آليات التمويل المعمول بها.