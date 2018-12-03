إصابة ربة منزل ونجليها بحروق بعد اشتعال النيران بأنبوبة البوتجاز بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أصيبت ربة منزل ونجليها بمركز دكرنس بحروق مختلفة بعد تسريب غاز من إسطوانة البوتاجاز واشتعال النيران به.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز دكرنس، بوصول مستشفى دكرنس كل من "نجوى ا ع" 19عاما ربة منزل ومقيمة قرية النهضة الجديدة دكرنس، مصابة بحروق بالقدمين ونجليها ياسين 4 سنوات وأيات عامين مصابان بحروق بأماكن متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة، أثناء قيامها بإعداد الطعام وحدوث تسرب للغاز من إسطوانة البوتجاز واشتعال النيران ما أسفر عن إصابتهم.