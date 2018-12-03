إصابة أمين شرطة خلال مطاردته مسجل خطر بصحراوى البحيرة

أصيب أمين شرطة بالإداره العامة للمرور إثر انقلاب الموتوسيكل الخاص به خلال مطاردته سائق سيارة مسروقة بصحراوى البحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام ضباط الإدارة العامة للمرور بعمل حملة مرورية بالطريق الصحراوى الكيلو 122 منطقة الرست هاوس اتجاه الإسكندرية دائرة مركز شرطة وادى النطرون تبلغ له من "رفيق ن ر" بسرقة سيارة ربع نقل بيضاء اللون تابعة للشركة المصرية البريطانية للكيماويات من دائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر جيزة عن بلاغ "أحمد م ع 33 سنة" رئيس الحركة بالشركة وقيامة بتتبع السيارة على جهاز GPS الخاص بها، حيث قرر بوجودها حالياً على الطريق الصحراوى باتجاه الإسكندرية.

وقام ضباط المرور بإعداد كمين لضبط السيارة المشار إليها وأثناء استيقافها قام قائدها بالهرب فتتبعها الضابط وبصحبته أمين شرطة "ناجى ل ع 37 سنة" من قوة الإداره بالموتوسيكل قيادته شرطة فاصطدم قائد السيارة بأمين الشرطة المذكور أثناء مطاردته مما أدى لإنقلابه بالموتوسيكل على الطريق عدة مرات وحدوث إصابته.



وتم ضبط السيارة المٌبلغ بسرقتها بدائرة مركز شرطة بدر وقائدها ويدعى "ط ا ع 50 سنة" سائق ومقيم بالجيزة مسجل شقى خطر تحت فئة "ج سرقات عامة" تم التحفظ على المتهم والسيارة.

وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه الواقعة، تحرر المحضر اللازم بمركز شرطة بدر وجاري العرض على النيابة العامة.