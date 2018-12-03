إزالة 61 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمدينة الطود شرقى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، اليوم الإثنين، حملة إزالات مكبرة بقيادة العميد محمد عياد رئيس المركز، حيث أسفرت عن إزالة 61 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وقال العميد محمد عياد رئيس مدينة الطود – في بيان صحفي - أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 22 حالة ازالة في المهد، بالإضافة إلى تنفيذ 39 قرار إزالة منهم 15 في قرية منشية النوبة، و8 في قرية العديسات قبلي و38 في قرية الطود غرب، باجمالي 61حالة ازالة، حيث شارك فى الحملة اللواء عصام يسن مساعد مدير الأمن والعميد محمود فاروق مأمور مركز شرطة البياضية، والرائد احمد جادو معاون المباحث، والنقيب احمد خير ضابط شرطة مركز البياضية، والنقيب عادل طوسن رئيس نقطة شرطة العديسات بالطود.