video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 508 حالة تعدى على أملاك الدولة وأراضى زراعية فى القليوبية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:41 ص
إزالة 508 حالة تعدى على أملاك الدولة وأراضى زراعية فى القليوبية جانب من الحملة
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

شنت أجهزة الأمن فى القليوبية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركز القناطر الخيرية، وبنها، وشبرا الخيمة، وشبين القناطر وكفر شكر حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدوله والرى والصرف، أسفرت عن تنفيذ 508 حالة تعد.

تحرر المحاضر اللازمة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المتعدين، كانت حملة مشتركة بين مديرية الأمن والوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية، وكفر شكر وشبين القناطر، تنفيذاً لسياسة الوزارة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والرقعة الزراعية وتنفيذ قرارات الإزالة والأحكام القضائية تم القيام بحملة بدائرة مركز بنها، وشبين القناطر، وكفر شكر وشبرا الخيمة وطوخ بمشاركة إدارة قوات الأمن وإدارة البحث الجنائى، أسفرت عن إزالة  508 حالة إزالة على الأراضى الزراعية وأملاك الدوله وأراضى الأوقاف.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 10 متهمين بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والمخدرات بحملة أمنية بطوخ

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة