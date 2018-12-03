إزالة 508 حالة تعدى على أملاك الدولة وأراضى زراعية فى القليوبية

شنت أجهزة الأمن فى القليوبية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركز القناطر الخيرية، وبنها، وشبرا الخيمة، وشبين القناطر وكفر شكر حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدوله والرى والصرف، أسفرت عن تنفيذ 508 حالة تعد.

تحرر المحاضر اللازمة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المتعدين، كانت حملة مشتركة بين مديرية الأمن والوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية، وكفر شكر وشبين القناطر، تنفيذاً لسياسة الوزارة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والرقعة الزراعية وتنفيذ قرارات الإزالة والأحكام القضائية تم القيام بحملة بدائرة مركز بنها، وشبين القناطر، وكفر شكر وشبرا الخيمة وطوخ بمشاركة إدارة قوات الأمن وإدارة البحث الجنائى، أسفرت عن إزالة 508 حالة إزالة على الأراضى الزراعية وأملاك الدوله وأراضى الأوقاف.