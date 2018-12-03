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إزالة 458 حالة تعد على الأراضى الزراعية بإسنا والبياضية فى الأقصر

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:27 ص
إزالة 458 حالة تعد على الأراضى الزراعية بإسنا والبياضية فى الأقصر جانب من الحملات في مدينة اسنا جنوب الاقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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واصلت محافظة الأقصر، حملات الإزالات المكبرة على الأراضى الزراعية، وذلك فى إطار تكليفات المستشار مصطفى الالهم محافظ الأقصر لرؤساء المدن لبدء حملة الإزالات المكبرة والتي سوف تستمر لمدة 10 أيام، وتم خلال الفترة الماضية إزالة 458 حالة فى مدينتى إسنا والبياضية.

ومن جانبه صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، أن الحملات أسفرت مجهودات الحملة في الفترة الماضية، عن إزالة أكثر من 400 حالة تعدى على أراضي زراعية بمشاركة نواب المركز والأجهزة التنفيذية وبالتنسيق مع الاجهزة الأمنية وقوات الأمن، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن إجمالى العدد والمساحة الفعلية للحالات التى تم إزالتها بعد الانتهاء من موجة الإزالات التي تستمر حتى يوم 5-12-2018، وتستهدف جميع التعديات على الأراضي الزراعية الصادر لها قرار وأيضا إزالة حالات البناء فى المهد.

وفي البياضية صرح اللواء محمد صحصاح رئيس المدينة، أن الحملات انطلقت رسمياً وتم خلال اليوم الأول إزالة 58 حالة تعدى علي أراضي الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة التعديات على الاراضى الزراعية، وضمن خطه الدوله فى الحمله المكبرة لاسترداد الاراضى الزراعية.

وأضاف رئيس مدينة البياضية لـ"اليوم السابع" أن الحملة تمكنت من إزالة إجمالى 58 حالة بمساحة تعديات وصلت إلى 5 أفدنة، وشارك فيها كل من اللواء عصام ياسين مساعد مدير امن الاقصر، والعميد محمود فاروق مأمور قسم البياضية، وقوة تأمين من القوات المسلحة والادارات جهة الولاية مديرية الزراعة والكهرباء والمياه وقامت الحملة بتنفيذ القرارات الصادرة كاملة.

 


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