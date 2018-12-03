إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه باغتصاب طفلة 3 سنوات فى كرداسة

كتب سليم على

أحالت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، عاطل للمحاكمة أمام الجنايات، لاتهامه بخطف طفلة، ومحاولة هتك عرضها، والتعدى جنسيا على طفل آخر.

وكانت مباحث مركز منشأة القناطر، تلقت بلاغا من عامل يتهم فيه" ع .م أ" ، عاطل، 19 سنة، بخطف نجلته " ق .س" البالغة من العمر 3 سنوات وهتك عرضها، وعملت زوجته بالواقعة وفور عودته من العمل أخبرته.

وأشارت التحقيقات إلى أن الطفلة كانت تلعب مع شقيقها الصغير فى الخارج، فتوجه نحوها واستدرجها لأحد المنازل المهجورة بحجة شراء حلوى، ومن ثم قام بخلع ملابسها ولامس مناطق حساسة من جسدها وعندما حاول تقبيلها صرخت الفتاة فسمعتها إحدى الجارات فاستغاثت بالأهالي وحاول المتهم الهرب ولكنهم تمكنوا من الإمسالك به، وتسليمه للشرطة .

وأمام النيابة أنكرالمتهم محاولته التحرش بها، وهتك عرضها، وأعترف بمحاولته تقبيلها فقط، وطالبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والتى جاءت لتؤكد كذب كلامه وصحة الواقعة، وبناء على ذلك أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفور الاتهاء من التحقيق معه، فوجئ رئيس مباحث المركز بحضور طفل يدعى "أ .ع "، ويبلغ من العمر 12عاما بصحبة أهله، وقاموا بتحرير محضر يؤكدوا فيه قيام عاطل بالتعدي على نجلهم واغتصابه، وقد حاولوا معرفه مواصفات المتهم من الطفل ولكنه لم يتذكر شئ، لذلك قاموا بعرض صور بعض المتهمين عليه وكان بينهم المتهم السابق فتعرف علية الطفل.

وأكد أن المتهم اصطحبه إلى منزله وقام بتجريده من ملابسه واغتصابه وتركه في حالة أعياء، وبناء على ذلك تم استخراج المتهم من محبسه وسؤاله حول الواقعة فأنكر معرفته بالمجني علية الثانى، ولكن تحريات الأجهزة الأمنية جاء لتؤكد صحة اعتداء المتهم على المجنى عليه.

وقد أمرت النيابة بعرض المجنى علية على الطب الشرعي، وبعد الكشف علية تبين أنه تعرض للإعتداء الجنسي مما تسبب له فى تهتك فى مناطق حساسة بجسده، وأصدرت قرار بحبس المتهم فور الانتهاء من فترة العقوبة المقررة علية فى الواقعة الأولى .