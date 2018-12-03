إحالة أوراق عامل للمفتى أشعل النار بزوجته حتى الموت بـ 15مايو

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة المتهم أيمن أبو العلا، عامل ببنك "باركليز" لفضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامه، لاتهامه بقتل زوجته حرقا.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمرى ومحمد سامح عبد الخالق وأمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحى عبد الحميد ومحمد صابر.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، فى القضية رقم 3386 لسنة 2011 جنايات 15مايو، برئاسة المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام قيام المتهم أيمن أبو العلا، بقتل المجنى عليها "فاطمة فتحى مبروك"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلها وأعد لهذا الغرض عبوة ممتلئه بمادة البنزين القابلة للإشتعال وقداحة، وكمن لها بالمكان الذي أيقن ذهابها إليه وما إن ظفر بها، حتى قام بسكب البنزين عليها وإشعالها بالنيران مستخدما فى ذلك القداحة، قاصدا من ذلك قتلها فأحدثت إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبى، والتى أودت بحياتها.