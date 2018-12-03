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أولياء أمور مُشيدين بتجربة المدارس اليابانية: ولادنا حبوا المدرسة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:28 ص
أولياء أمور مُشيدين بتجربة المدارس اليابانية: ولادنا حبوا المدرسة المدارس اليابانية
كتب محمود راغب
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أشاد عدد كبير من أولياء الأمور بتجربة المدارس اليابانية فى مصر، حيث أكدوا أن تجربة المدارس اليابانية تجربة جديدة تتميز بطرق تعليم مختلفة ومتميزة خلقت نوع من الشغف والحب لأطفالهم فى الذهاب للمدرسة .

وأكد عدد كبير من أولياء الأمور بالمدرسة المصرية اليابانية بالعبور، أن المدرسة اليابانية تعتمد على نظم تعليم متميز بعيدا عن الحفظ والتلقين، وتحرص على إكساب الأطفال المهارات الجديدة وأتاحت للأطفال ممارسة الأنشطة الطلابية بعيدا عن الحفظ والتلقين فى سبيل بناء الشخصية للطفل وإكسابهم الثقة فى النفس.

وذكر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن المدارس تتبع النظام المصرى الجديد فى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، بالإضافة إلى يوم دراسى أطول يركز على الأنشطة اليابانية المعنية بتربية الطالب، لافتا إلى أن المدارس اليابانية تجربة واعدة، وتمنح شهادة مصرية بمناهج مصرية ولكن بأسلوب يابانى، موضحا:"المدارس اليابانية تتميز إنشائيا أنها أكبر وأوسع وفيها ملاعب ومسرح ومطبخ ومعامل مجهزة".

وكانت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، تفقدت أمس السبت، المدرسة اليابانية بالعبور والتى تأتى ضمن مشروع برنامج "دعم المدارس المصرية اليابانية" والذى وفرت له وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" بقيمة 18.6 مليار ين يابانى نحو 168 مليون دولار، وذلك بحضور الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، والسفير ماساكى نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة وممثلين عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولى.


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