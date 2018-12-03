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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:20 م
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أورواجواى تعرض على جمعية رجال أعمال المصريين التعاون فى تصدير اللحوم الحية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:02 م
أورواجواى تعرض على جمعية رجال أعمال المصريين التعاون فى تصدير اللحوم الحية جانب من الزيارة
كتب هانى الحوتى
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قال كارلوس إنثيسو محافظ مدينة فلوريدا بالأوروجواي، إن زيارته إلى جمعية رجال الأعمال المصريين على رأس وفد من كبري الشركات الأوروجواية تهدف إلى توطيد العلاقات التجارية والثنائية بين القطاع الخاص فى البلدين ،مشيرا ً إلى أن بلاده تتطلع لمزيد من فرص التعاون فى مجالات تصدير اللحوم الحية والمجمدة ومنتجات الالبان وزيادة فرص التعاون بين القطاع الخاص فى مختلف المجالات. 

وأكد "إنثيسو" أن أوروجواي تنتج 2 مليار لتر من الألبان سنوياً ما يعادل 5 مليون لتر يومياً، مشيراً إلى أن محافظة فلوريدا تنتج مليون و 600 ألف لتر ألبان يومياً من إجمالي الإنتاج.

جاء ذلك خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال المصريين على رأس وفد من رجال الأعمال بالأوروجواي يضم شركات متخصصة فى تصدير وإنتاج اللحوم والألبان والزبدة والجبن.

وأضاف محافظ فلوريدا، أن الأوروجواى من أكبر الدول المصدرة للحوم الحية والمجمدة لدول أوروبا وأمريكا والبرازيل وتمتلك ثروة حيوانية تقدر بنحو 12 مليون رأس ماشية.

ولفت إلى محافظة فلوريدا تقدم الدعم الكامل لرجال الأعمال بالمحافظة مالياً وفنياً وتسويقاً وهو ما يعزز من التعاون المشترك مع جمعية رجال الأعمال المصريين من أجل زيادة حجم التجارة والاستثمار المشترك.

من جانبه قال انريكي ريبيرو سفير اوروجواي في القاهرة ،أن أوروجواي تطمح فى توطيد العلاقات التجارية مع مصر لموقعها الاستراتيجي وبإعتبارها بوابة للدخول إلى الاسواق العربية وافريقيا، مشيراً إلى أن تصدير اللحوم ومنتجات الالبان من ابرز مجالات التعاون مع الجانب المصري بجانب القمح والفول الصويا والارز والادوات الزراعية بالاضافة إلى إمكانية التعاون مع مصر فى نقل الخبرات الفنية فى مجالات المجازر وتربية الابقار والمواشي.

وأضاف "ريبيرو" أن أوروجواي اصدر قانون يمنع بيع الهرومونات المستخدمة لزيادة الإنتاج الحيواني بالإضافة إلىاإتباع نظام تتبع السلالات منذ ولادتها وحتي ذبحها وهو ما يؤكد على جودة وسلامة اللحوم الحية والمجمدة، مشيراً إلى أن بلاده تعد أيضا من أكبر الدول المستهلكة للحوم ، لافتا إلى أن 35% من الانتاج للاستهلاك المحلي و 65% يتم تصديره.

وأكد محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين ،على أهمية تعزيز التعاون التجاري واعادة العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص فى البلدين خاصة وإن مصر وأوروجواي اعضاء باتفاقية "الميركسور" ،مشيراً إلى إن الاتفاقية ستعزز من علاقات الشراكة التجارية فى ضوء ما توفره الاتفاقية لدول الاعضاء من تخفيض جمركي تدريجي سيصل إلى حد الاعفاء.

وأضاف يوسف، أن الفترة الماضية شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات بين مصر وأوروجواي فى مختلف المجالات بالاضافة إلى التحرك الايجابي والتعاون المشترك بين جمعية رجال الأعمال وسفير أوروجواي بالقاهرة، مشيراً إلى أن الجمعية تطمح إلى مزيد من التعاون مع أوروجواي خاصة وأنها تحتضن المقر الرئيسي لدول الميركسور ما يتيح توافر المعلومات اللازمة للتجارة مع أعضاء الاتفاقية ومناقشة ما يستجد من البنود والاشتراطات الخاصة بالتجارة مع دول الأعضاء.

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اخبار الاقتصاد

اوروجواى

جمعية رجال الأعمال

تصدير اللحوم




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