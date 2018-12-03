أمن القليوبية يضبط سائق بحوزته 224 طربة حشيش

ألقت مباحث الطرق والمنافذ بالقليوبية القبض على سائق على الطريق الزراعي اتجاه القاهرة أمام إحدى القرى التابعة لمركز بنها وبحوزته 224 طربة حشيش، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من النقيب محمد خالد معاون مباحث بإدارة المنافذ والطرق بالقليوبية بضبط سائق وبجوزته كمية كبير من الحشيش المخدر، وأجرى العرض اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى مدير مباحث المديرية.

وبتقنين الإجراءات تبين أنه أثناء مأمورية قوة من مباحث الطرق والمنافذ على الطريق الزراعي وعند إيقاف إحدى السيارات الميكروباص حمراء اللون إلا أن قائدها حاول الهرب، وتمكنت القوة من ضبط سائق السيارة ويدعى "خ .م .س 33 سنة" مقيم جزيرة بلى مركز بنها ويعمل فنى إصلاح راديو وتليفزيون وبحوزته 224 طربة حشيش "50 كيلو من الحشيش المخدر" ومبلغ مالي قدره 9600 جنيه.

وبمواجهته أقر بملكية والدته للسيارة المضبوطة واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الآثمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.