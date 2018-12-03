"أمن القليوبية" يحدد هوية المتهمين بقتل فتاتين العبور بالرصاص

القليوبية نيفين طه

نجحت مباحث القليوبية، فى كشف هوية وتحديد المتهمين بقتل فتاتين تم العثور على جثتهما مقتولتين بالرصاص بطريق "مصر – إسماعيلية " الصحراوى فى اتجاه مدينة بلبيس بالشرقية بدائرة قسم العبور، وتبين أن المتهمين كانا يتعاطيان معهما مخدر الهيروين وكان على علاقه غير شرعية مع الفتاتين المقتولتين، وعندما اختلفا على دواليب البودرة والتقسيم بينهما قررا قتلهما والتخلص منهما، لشعورهم بأنهما أبلغا رجال الشرطة عنهما.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أسامة عبدالفتاح مأمور قسم العبور بلاغا من أحد الأشخاص قال فى بلاغه أنه تعرف على الجثتين من خلال نشر صورهما وأن إحداهما شقيقته والثانية ابنتها.

أخطر اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، والعميد يحي راضي رئيس المباحث الجنائية، وتم اصطحاب العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى المبلغ للتعرف على الجثتين، وتبين أن الأولى تدعى "نسمة. ص" 38 ربة منزل، والثانية ابنتها وتدعى "كريمان. م" 18 سنة، والأم مدمنة للمخدرات، فيما لم يثبت حتى الآن أن الابنة مدمنة للمخدرات من عدمه وأنهما متغيبتان عن المنزل منذ 4 أشهر.

كما تبين أن الأم مطلقة ومنفصلة عن زوجها والد القتيلة الثانية منذ عامين وسبق لها الزواج أكثر من مرة وأن القتيلة الثانية لم تكمل تعليمها وتركت التعليم فى المرحلة الابتدائية.

فيما رجحت الأجهزة الأمنية، إلى أن المجنى عليهما لقيتا مصرعهما خارج حدود محافظة القليوبية وأن الجناة عقب ارتكابهما الحادث بحملهما بسيارة وإلقائهما فى مكان العثور عليهما.

فيما يواصل فريق بحث من رجال البحث الجنائى بالقليوبية والشرقية محاولة كشف هوية مرتكبى الواقعة حيث جرى ضبط عدد من المشتبه بهم، وجار سؤالهم حول معلوماتهم عن الواقعة وكيفية حدوثها، حيث ترجح أجهزة الأمن أن تجار مخدرات بوكر يبيع "الهيروين" بالطريق هم مرتكبى الواقعة حيث تبين أنه بعد شراء الفتاتين للمخدرات منهم تصادف وجود كمين أمنى لضبط تجار الوكر حيث هاجم رجال الشرطة الوكر فظن تجار المخدرات أن الفتاتين من أخبروا الشرطة فهربوا من الحملة وتتبعوا الفتاتين وقتلوهما بالرصاص.