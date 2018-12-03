أمريكا تعيد فتح سفارتها بالكونجو الثلاثاء بعد إغلاقها بسبب "تهديد إرهابي"

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعيد فتح سفارتها في جمهورية الكونجو الديمقراطية غدا الثلاثاء بعد أكثر من أسبوع على إغلاقها بسبب "تهديد إرهابي".

والسفارة والمنشآت الأخرى في العاصمة كينشاسا مغلقة منذ 26 نوفمبر وتم نصح المواطنين الأمريكيين "بالتواري عن الأنظار".

ولا يزال المسؤولون الأمريكيون يتكتمون في العلن بشأن طبيعة التهديد، لكن دبلوماسيين قالا لرويترز إن المسؤولين أبلغوا دبلوماسيين أجانب بأن إغلاق السفارة يرجع لإلقاء القبض الشهر الماضي على خلية من الجهاديين التنزانيين من جماعة إسلامية أوغندية تسمى القوات الديمقراطية المتحالفة.

وتشهد الكونجو حالة من التوتر قبيل انتخابات رئاسية تأجلت طويلا تنعقد الشهر الحالي لاختيار خليفة للرئيس جوزيف كابيلا الذي أعلن موافقته على التنحي بعد تشبثه بالسلطة لعامين بعد انقضاء مدته.

وقال وزير خارجية الكونجو في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن التهديد الذي تواجهه المنشآت الحكومية الأمريكية واقعي وجدي.