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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:16 م
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أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين 3-12-2018

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:35 م
أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين 3-12-2018 فاكهة _ أرشيفية
أسماء أمين
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استقرت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 3-12-2018 بسوق العبور وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمى، بحيث بلغ سعر البرتقال البلدى  بين 2.75 - 4.75 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال السكرى بين 3 و5 جنيهات، وسعر برتقال أبو سرة بين 2.5 و4 جنيهات وسعر اليوسفى بين 2 و5 جنيه.

وسجل سعر كيلو التين البرشومى بين 5 و10 جنيهات ، وسعر الجريب فروت بين 4 و6 جنيهات.

بينما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 20 جنيها، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 18 جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة من 4 إلى 7 جنيهات، ووصل سعر الرمان من 4 - 8 جنيهات للكيلو، وسعر الكاكا بلغ من 5-12جنيها، وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها، وبلغ سعر الموز البلدى من 4 -5.5 جنيها والمستورد 25 جنيها.


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