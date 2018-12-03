أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 3-12-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 3-12-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 9.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 735.386 مليار جنيه.

تطبيق "الشورت سيلنج"

أعلن محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن تطبيق آلية "الشورت سيلنج" خلال الربع الأول من العام المقبل، يجري حاليا وضع القواعد التفصيلية والإجراءات المتعلقة بالنظام والتي تضمن حق البائع والمشترى، كما أعلن عن إصدار القرار المنظم لصانع السوق خلال أيام، مضيفا أن هناك شركتين أو 3 أبدوا رغبتهم فى العمل كصانع للسوق.

وكشف فريد، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس، اليوم الاثنين، عن انتهاء دراسة هيكلة بورصة النيل خلال شهر مايو أو يونيو المقبل لتحديد أفضل طريق لهيكلتها، مضيفا أن العام المقبل سيشهد إطلاق بورصة عقود مستقبلية وخيارات على الأوراق المالية.

زيادة أسعار السيارات

أعلنت شركة جي بي أوتو، عن دراسة زيادة أسعار السيارات المستوردة كاملة الصنع بنسبة 1-2%، وذلك بعد دراسة تعديل تحرير سعر صرف الدولار الجمركى،مضيفة أنها تقوم بمتابعة السوق خلال الفترة المقبلة لدراسة رد فعل السوق واتخاذ اللازم.

وقررت وزارة المالية الأسبوع الماضي، رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، ليكون مربوطاً بسعر البنك المركزي بداية من الشهر الجاري وحتى نهايته.

وأشارت الوزارة إلى أن المنتجات تامة الصنع مثل السجائر المستوردة والسيجار وأي منتجات أخرى تامة الصنع والتي تباع مباشرة للمستهلك فهي التي سوف تخضع لسعر الدولار بالبنك المركزي.

البورصة تخسر 9.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 9.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 735.386 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 183 مليون ورقة مالية بقيمة 997 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 23.4 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 57.67% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 29.46%، والعرب على 12.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.69% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.30%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 178 ألف جنيه، 16.8 مليون جنيه، 169.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 91.8 مليون جنيه، 546 ألف جنيه، 94.2 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 12934 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2133 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.01% عند مستوى 12910 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.43% عند مستوى 672 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1681 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 473 نقطة.

وارتفعت أسهم 19 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 120 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.