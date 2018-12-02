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1.2 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال شهر نوفمبر

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:00 ص
1.2 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال شهر نوفمبر البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 1168.31 مليون جنيه، خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 1268.31 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات.
 
فيما سجلت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية صافى شراء بقيمة 7045.96 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 223.41 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهرى للبورصة المصرية.
 
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 64.33% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.16%، والعرب على 16.51% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
واستحوذت المؤسسات على 50.01% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.99%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 1323.06 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
 
 
 

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