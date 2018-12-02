‎ضبط 398 هاربا من أحكام قضائية بالقليوبية

القليوبية-نيفين طه

تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 398 محكوم عليهم و12 حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية، وكل ما من شأنه مخالفة القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبى.

وتلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 398 محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 5861 حكم و795 حكما جزئيا و92 حكم مستأنف، وتحصيل 4828 جنيها غرامات وتحرير 134 مخالفة.

كما تم تحرير 204 قضية مرافق وهم 17 إشغال طريق - 8 نظافة عامة - 15 بائع متجول - 97 إزالة فورية - 40 إعلان مخالف - 7 وصلات كهربائية - 2 قرار غلق إدارى - 14 غرزة شاى - 4 كشك، كما تم رفع 15 طن قمامة ومخلفات، كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 37 شقة و111 من قاطنيها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.‎