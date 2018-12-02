وكيل تعليم الغربية يناقش استعداد المديرية لامتحانات الفصل الدارسى الاول

عقد الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا موسعا بحضور مديري عموم المديرية، ومديري عموم الإدارات التعليمية العشر بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، حيث تناول الاجتماع التأكد من الانتهاء من شرح المناهج وفق توزيع المنهج الوارد من الوزارة، وعمل المراجعات النهائية وتدريب الطلاب على نماذج الامتحانات، والتأكيد على واضعي الأسئلة لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية (عام وفني) والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، واتخاذ كافة الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب الذي يضمن أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء؛ بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

كما تناول الاجتماع التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس والمباني التعليمية والكنترولات لتوفير الجو الأمن للطلاب أثناء أداء الامتحانات حتى إعلان النتيجة وضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع، والتنسيق فيما بين جميع المسئولين لوضع حلول للمشكلات التي تحدث خلال فترة الامتحانات، والتنفيذ الدقيق لأحكام القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات.

وأكد "عايد" على الالتزام بمعايير الجودة في جميع أعمال تقدير الدرجات ؛ورصد النتائج مع مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، ومراجعة نسبة 10% من قبل التوجيه الفني وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمى، وإتاحة النتيجة لأولياء الأمور حسب التعليمات المنظمة لذلك.

وبالنسبة للصف الأول الثانوى يتم امتحان طلاب الصف الأول الثانوي بمدارسهم؛ وكذلك عقد امتحانات صفوف الحلقة الابتدائية بمرحلة التعليم الأساسي اعتبارا من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي على مستوى المدرسة وفق ما ورد بالمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 360 بتاريخ 20/9/2018.

واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بالتأكيد على المدارس الخاصة بمراعاة تنفيذ القرارات الوزارية المتعلقة بالنظام التعليمي الجديد، والتأكد من تصفير مخازن الكتب بالإدارات والمدارس، وتسليم الكتب لجميع الطلاب، وإتاحة النتيجة لأولياء الأمور بالتقديرات والدرجات للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي.



