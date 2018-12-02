video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الصناعة: نركز على المشروعات الصغيرة باعتبارها مقوم رئيسى للاقتصاد

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:40 ص
وزير الصناعة: نركز على المشروعات الصغيرة باعتبارها مقوم رئيسى للاقتصاد عمرو نصار وزير التجارة
كتب هانى الحوتى تصوير كريم عبد العزيز
إضافة تعليق

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تركز بشكل رئيسى على المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها مقوم رئيسى من مقومات الاقتصاد.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذى تنظمة شركة المال جى تى إم، " اليوم الأحد، أنه يحلم أن كل سيدة أو سيدتين يبقى عندهم مشروع حرفى يقدروا يغطوا نفقاتهم الشخصية وما يبقوش عبىء على اقتصاد الدولة".

وأوضح نصار، أن الوزارة ستعمل على تدريب السيدات وتأهيلهم لسوق العمل بحيث يكونوا قادرين على تنمية مشاريعهم، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف نموا في الصادرات بنحو 25% على مدار 3 سنوات مقبلة، ووضعت خطة لجميع مكاتب التمثيل التجارى وهيئة تنمية الصادرات للعمل على تلك الإستراتيجية، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة تركز بشكل كبير على القارة الإفريقية لأن فرص الزيادة للصادرات المصرية هناك كبيرة، وتعمل حاليا على 12 دولة منهم 6 فى دول الشرق و6  فى الغرب.

أما عن دول شمال وجنوب القارة أوضح نصار، أن دول تلك المناطق منافسة للمنتجات المصرية لذلك لا يوجد اهتمام بها، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية لا تتعدى 1% من واردتها، والوزارة تعمل على تنميتها إلى 1.5% خلال عام تقريبا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عمرو نصار: خطة لتطوير قطاعى الصناعة والتجارة ترتكز على 3 محاور رئيسية

عمرو نصار يجتمع مع رئيس التنمية الصناعية لبحث ملفات الهيئة

اخبار الاقتصاد

عمرو نصار

المال جى تى ام

المشروعات الصغيرة




لا تفوتك
برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة