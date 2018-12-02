وزير الصناعة: نركز على المشروعات الصغيرة باعتبارها مقوم رئيسى للاقتصاد

كتب هانى الحوتى تصوير كريم عبد العزيز

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تركز بشكل رئيسى على المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها مقوم رئيسى من مقومات الاقتصاد.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذى تنظمة شركة المال جى تى إم، " اليوم الأحد، أنه يحلم أن كل سيدة أو سيدتين يبقى عندهم مشروع حرفى يقدروا يغطوا نفقاتهم الشخصية وما يبقوش عبىء على اقتصاد الدولة".

وأوضح نصار، أن الوزارة ستعمل على تدريب السيدات وتأهيلهم لسوق العمل بحيث يكونوا قادرين على تنمية مشاريعهم، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف نموا في الصادرات بنحو 25% على مدار 3 سنوات مقبلة، ووضعت خطة لجميع مكاتب التمثيل التجارى وهيئة تنمية الصادرات للعمل على تلك الإستراتيجية، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة تركز بشكل كبير على القارة الإفريقية لأن فرص الزيادة للصادرات المصرية هناك كبيرة، وتعمل حاليا على 12 دولة منهم 6 فى دول الشرق و6 فى الغرب.

أما عن دول شمال وجنوب القارة أوضح نصار، أن دول تلك المناطق منافسة للمنتجات المصرية لذلك لا يوجد اهتمام بها، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية لا تتعدى 1% من واردتها، والوزارة تعمل على تنميتها إلى 1.5% خلال عام تقريبا.