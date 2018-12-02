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وزير الرياضة ونقيب الصحفيين يفتتحان معهد التدريب بمقر النقابة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:22 م
وزير الرياضة ونقيب الصحفيين يفتتحان معهد التدريب بمقر النقابة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
كتب محمد السيد
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افتتح الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم الأحد، أكبر مركز لتدريب الصحفيين في الشرق الأوسط، بمقر النقابة.
 
وشارك فى الافتتاح، حاتم زكريا سكرتير عام النقابة وخالد ميرى وكيل النقابة وجمال عبد الرحيم وحسين الزناتى وعمرو بدر وإبراهيم أبو كيلة وأيمن عبد المجيد من أعضاء مجلس النقابة، والكاتب الصحفى عادل السنهورى والكاتب الصحفى محمود بكرى والكاتب الصحفى أسامة سرايا وعدد من الصحفيين.
 
يذكر أن مركز التدريب يحتوى على كافة الإمكانيات من صالة تحرير، واستوديو للإذاعة والتلفزيون، وقاعات لـ"السوشيال ميديا"، وغيرها​.
 
 

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