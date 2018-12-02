video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية السعودى يصل موريتانيا.. وأنباء عن زيارة لولى العهد السعودى

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:45 م
وزير الخارجية السعودى يصل موريتانيا.. وأنباء عن زيارة لولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

وصل إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، صباح اليوم الأحد، وزير الخارجية السعودى عادل الجبير الذى استقبله وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كما وصل أيضاً وزير الإعلام السعودى عواد العواد ووزير الدولة للشؤون الأفريقية أحمد القطان.

 

ومن المتوقع أن يزور الأمير السعودى محمد بن سلمان موريتانيا، فى زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول سعودي رفيع منذ عقود، ومن المنتظر أن يصل ولي العهد السعودي إلى نواكشوط، اليوم على أن يكون فى استقباله الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أحمد الجار الله: محمد بن سلمان المنتصر الوحيد فى قمة مجموعة العشرين

ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان يزور الجزائر غدا

إنفوجراف.. لقاءات محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين

الخارجية السعودية: محمد بن سلمان عقد لقاءات ودية مع قادة الدول فى قمة العشرين

وزير الخارجية السعودى

محمد بن سلمان

موريتانيا

اليوم السابع بلس

ولى العهد السعودى




لا تفوتك
برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة