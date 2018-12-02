وزير الخارجية السعودى يصل موريتانيا.. وأنباء عن زيارة لولى العهد السعودى

كتب محمد عبد العظيم

وصل إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، صباح اليوم الأحد، وزير الخارجية السعودى عادل الجبير الذى استقبله وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كما وصل أيضاً وزير الإعلام السعودى عواد العواد ووزير الدولة للشؤون الأفريقية أحمد القطان.

ومن المتوقع أن يزور الأمير السعودى محمد بن سلمان موريتانيا، فى زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول سعودي رفيع منذ عقود، ومن المنتظر أن يصل ولي العهد السعودي إلى نواكشوط، اليوم على أن يكون فى استقباله الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.