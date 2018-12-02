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وزير الخارجية الأمريكى: مستمرون فى دعم جهود السعودية باليمن

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:05 ص
وزير الخارجية الأمريكى: مستمرون فى دعم جهود السعودية باليمن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
بيونس آيريس أ ش أ
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أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أن السلطات الأمريكية ستواصل دعم جهود المملكة العربية السعودية فى اليمن، وسيتم مواصلة البرنامج الذى يتشارك فيه الجانبان بهذا الصدد.

وأوضح بومبيو - خلال مقابلة خاصة مع تليفزيون "سى إن إن" الأمريكى على هامش قمة "مجموعة العشرين" المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية (بيونس آيريس) - أن بلاده ساهمت فى القضاء على الأعمال العدائية ووقف الأزمة الإنسانية التى تشهدها اليمن من خلال التبرع بنحو مليار دولار، إضافة إلى ما قدمته السلطات السعودية من تبرعات، لافتًا إلى أن السلطات الإيرانية لم تقدم أية مساهمات لوقف هذه الأزمة.

وفيما يتعلق بإلغاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لقاءه من الرئيس الروسى فلاديمير بوتن، على هامش قمة مجموعة العشرين، قال بومبيو "إن اللقاء تم إلغاءه لأن السلطات الروسية تتصرف بطريقة متضاربة أو متعارضة مع القانون الروسى ، إلى جانب ما حدث بشأن احتجاز روسيا ثلاثة سفن أوكرانية".

وأضاف بومبيو " إن ترامب طالب السلطات الروسية بإعادة البحارة الأوكرانيين إلى عائلاتهم ، باعثًا رسالة واضحة تفيد بأن السلطات الروسية فى حاجة إلى أن تغير من تصرفاتها".

وحول ملف كوريا الشمالية، أعرب بومبيو عن أمله فى أن يتم لقاء بين الزعيمين الأمريكى ترامب، والكورى الشمالى كم جونج أون ، فى أقرب وقت ، مؤكدًا أن السلطات الأمريكية تعمل على ذلك.

وأشار بومبيو إلى أن ما تم إحرازه مع بيونج يانج كان جيدًا بشأن عدم إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية، ولم تجرى اختبارات نووية ، كما يتم مواصلة الحوار بين البلدين، ويتم التعامل مع الشركاء الآخرين فى جميع أرجاء العالم بمن فيهم، كوريا الجنوبية واليابان.

وعن إلتزام إدارة الرئيس الأمريكى تمويل مشروع بناء الجدار الفاصل على الحدود الأمريكية - المكسيكية ، لا سيما بعد إبرام اتفاق تجارى أخير مع المكسيك وكندا ، أكد بومبيو أن الجدار سيتم بناؤه ، لكن هناك علاقات اقتصادية تربط بين البلدين إلى جانب أمور أخرى عديدة.

 


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