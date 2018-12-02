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وزير الخارجية الألمانى السابق: كييف حاولت جر برلين للحرب فى حادث مضيق كيرتش

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:56 ص
وزير الخارجية الألمانى السابق: كييف حاولت جر برلين للحرب فى حادث مضيق كيرتش وزير الخارجية الألمانى السابق زيجمار جابرييل
برلين(أ ش أ)
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قال وزير الخارجية الألمانى السابق زيجمار جابرييل، إن أوكرانيا حاولت جر ألمانيا إلى الحرب فى الحادث الذى وقع الأسبوع الماضى فى مضيق كيرتش بالبحر الأسود.

وأضاف السياسى الألمانى، تعليقا على الاستفزاز الأوكرانى فى مضيق كيرتش، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد،: "أعتقد أنه فى أى حال من الأحوال ينبغى أن لا نسمح لأوكرانيا بأن تدفعنا إلى الحرب، لقد حاولت كييف القيام بذلك".

وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد دعت قبل ثلاثة أيام أوكرانيا للتعقل، والاقتناع بأنه لا حل عسكريا للحادث الذى وقع فى مضيق كيرتش الرابط بين البحر الأسود وبحر آزوف.

يشار إلى أن 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية اخترقت فى 25 نوفمبر الماضى حدود روسيا، ودخلت عنوة المنطقة المغلقة للمياه الإقليمية الروسية وانتقلت من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش، وقامت بمناورات خطيرة، دون أن تستجيب للمطالب المشروعة للسلطات الروسية.

 


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