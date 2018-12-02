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وزير البترول يفتتح المؤتمر الثانى للتميز فى عمليات البحث والاستكشاف

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:58 م
وزير البترول يفتتح المؤتمر الثانى للتميز فى عمليات البحث والاستكشاف طارق الملا وزير البترول
كتب مصطفى عبد التواب
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افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال المؤتمر الثانى للتميز فى عمليات البحث والاستكشاف تحت رعاية برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول المصرى الذى نظمته إيجيبت أويل آند جاز وبحضور قيادات قطاع البترول ورؤساء الشركات العالمية العاملة في مصر.

ويهدف المؤتمر الذى تستمر فعالياته لمدة 3 أيام إلى دعم زيادة الوعى تجاه أداء عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج وتسليط الضوء على التقدم فى أداء عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج وتوفير منصة لتبادل الأفكار التي تساعد على زيادة الإنتاج وخفض التكاليف وإبراز التقنيات والتطبيقات الفعالة من حيث التكلفة في عمليات البحث والإنتاج وتعزيز الفرص والطاقة الانتاجية للمهنيين الشباب.

وأكد الوزير فى كلمته الافتتاحية أن المؤتمر فرصة طيبة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى الاستراتيجية حول الفرص والتحديات التى تواجه قطاع البترول بالإضافة إلى استعراض المستجدات والتقنيات الحديثة والتى تهتم بها هذه الصناعة الحيوية، مشيرا إلى أن قطاع البترول شهد فى العامين الماضيين العديد من قصص النجاح فى كافة مجالات الصناعة فى ظل متابعة ودعم قوى ومستمر من الرئيس والحكومة لخطط تطوير قطاع البترول تنفيذا لرؤية مصر 2030 والتى يتم تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول فى اطارها بهدف مواصلة التنمية والنجاح وتحقيق المزيد من أجل الوطن بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لقطاع البترول.

وأوضح أن قطاع البترول معنى بدعم كافة الجهود المتعلقة بتطوير الصناعة وتنفيذ رؤيته الاستراتيجية فى زيادة الإنتاج وخفض التكاليف، مؤكدا على أهمية دور العاملين بالقطاع ورفع كفاءتهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم حيث يمثل العاملون أهم أصول قطاع البترول، فضلا عن مساهمتهم فى النجاحات التى يحققها قطاع البترول والغاز، مؤكدا أن الشباب والكوادر البترولية المدربة هم مستقبل تلك الصناعة وأن قطاع البترول لديه رؤية واضحة فى دعم هؤلاء الشباب باعتبارهم المستقبل المزدهر والمثمر من خلال برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول.

وعلى هامش افتتاح المؤتمر سلم الوزير جوائز التميز فى مجال الأبحاث الخاصة بالبحث والاستكشاف والإنتاج والتى أسفرت عن فوز بحث إعادة تقييم طبقة علم البويب وتأثيرها على تحقيق إنتاج إضافى فى الصحراء الغربية للدكتور أحمد سلطان من شركة ثروة للبترول بجائزة المشروعات الفردية، كما سلم الوزير جوائز فرق العمل للمشروعات لرئيسى شركتى بتروبل ودارا للبترول.


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