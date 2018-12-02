وزير الإعلام اليمنى: مليشيا الحوثى تعرقل دخول 4 سفن لميناءى الحديدة والصليف

عدن أ ش أ

اتهم وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، مليشيا الحوثى بعرقلة دخول 4 سفن إلى ميناءى الحديدة والصليف غربى البلاد.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية الليلة عن الإريانى قوله إن المليشيا الحوثية تواصل عرقلة دخول 4 سفن وتفريغ حمولتها من المواد الأساسية والمشتقات النفطية فى ميناءى الحديدة والصليف، مضيفًا أن هذه الممارسات تهدف إلى تضليل المجتمع الدولى وتفاقم من حدة الأوضاع الاقتصادية والمعاناة الإنسانية، فيما تبقى من مناطق تحت سيطرة الانقلابيين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى دعا فيه وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى إلى ضرورة التمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) وتسليم ميناء الحديدة إلى الحكومة الشرعية، مشددا على "أن الحديدة جزء عزيز من البلاد ولا يمكن التخلى عنه".