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وزير الأوقاف: نقيم الأمسيات الدينية لأن الدعوة إلى الله خطابية فقط

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:33 ص
وزير الأوقاف: نقيم الأمسيات الدينية لأن الدعوة إلى الله خطابية فقط وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
كتب إسماعيل رفعت
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أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن إقامة الأوقاف للأمسية الدينية فى حب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تأتي إيمانًا منا بأن الدعوة إلى الله لا تقف عند حدود الدعوة القولية، بل تتعداها إلى وسائل أخرى ، ومنها القدوة الحسنة ، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت حملة متممة لحملة ”رسول الإنسانية” ، والتي حظيت بالمشاركة الواسعة من خلال العديد من المؤسسات الإسلامية فى مختلف دول العالم ، والتى ستختتم الجمعة القادمة بخطبة تحت عنوان ” التأسى بأخلاق الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم) ” .
 
واضاف الوزير،  أن حملة ”مكارم الأخلاق” كالصدق والأمانة متممة للحملة الأولى، وستبدأ من الإثنين الأول من شهر ربيع الآخر، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك بجميع مساجد الجمهورية ؛ لبث قيم الصدق ، والأمانة ، وحسن الخلق ، فنحن فى حاجة إلى أن نستعيد منظومة القيم الأخلاقية.
 
و أشار وزير الأوقاف إلى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يستمع إلى الشعر والإنشاد ، مبينًا أن للشعر ، وخاصةً الإنشاد الديني أثر كبير فى ترقيق المشاعر ، وتهذيب النفوس ، وإبراز بعض الجوانب الإيمانية والأخلاقية والإنسانية في ديننا الحنيف ، مؤكدًا أن العملية التثقيفية تؤتى ثمارها إذا كانت بطريقة إيمانية محببة إلى النفس ، مضيفًا أن النبى (صلى الله عليه وسلم) كان يستمع إلى شعر حسان بن ثابت ، ودعا له النبى (صلى الله عليه وسلم) بالجنة.
 
جاء ذلك فى إطار حملة “رسول الإنسانية” العالمية التى أطلقتها وزارة الأوقاف للتعريف بسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وبيان عظيم أخلاقه ، وبيان سماحة الإسلام ويسره نظمت وزارة الأوقاف مساء اليوم السبت.
 
 

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