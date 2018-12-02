وزارة التضامن تعلن الانطلاق الفعلى لبرنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى لوزارة التضامن الاجتماعى للإعلان عن تطوير 33 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، ضمن مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بحضور كل من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية.

من جانبها أكدت راندا فارس، منسق السكان ومشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الانطلاق الفعلى لبرنامج "2 كفاية" للحد من الزياددة السكانية، اليوم ، بافتتاح بعض العيادات التى تم تطويرها بوسائل تنظيم الأسرة والمعدات والأجهزة الطبية اللازمة ووسائل منع الحمل بالمجان، بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العربية للتصنيع فى 3 محافظات بالصعيد وهى قنا، أسيوط، والأقصر.

وأضافت راندا فارس فى تصريحات على هامش أنه تم البدء فى إطلاق برنامج إذاعى لمدة 6 أشهر تم إنتاجه خصيصا لمشروع 2 كفاية، لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة لدى بعض المواطنين، بالتنسيق مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، لافته إلى أن الوزارة انتهت من تنفيذ 45 ورشة عمل على مستوى العشرالمحافظات المستهدفة خلال المرحلة الأولى للبرنامج وهى البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، سوهاج، أسيوط، قنا، المنيا، الأقصر، وأسوان، لأكثر من مليون سيدةمن المستفيدات من برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل، بالإضافة إلى افتتاح عدد من العيادات الأخرى فى النصف الثانى من ديسمبر الجارى.

وأشارت إلى أنه سيشارك فى تنفيذ المشروع حوالى 2500متطوع ورائدة ريفية وأكثر من 140 طبيب وممرضة، كما أنه من المفترض القيام بـ 4 ملايين زيارة لطرقالأبواب و5 آلاف ندوة توعوية لرفع وعى السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات للحد من الإنجاب والعمل على زيادة استخدام وسائل منع الحمل،حيث تقوم وزارة الصحة بتدريب الاطباء والممرضات و٢٠٠٠ رائدة ريفية تجوب المنازل في البداية لـ10 آلاف زيارة منزلية للسيدات حتى تصل إلى 340 ألف زيارةخلال أشهر قليلة.

وتصل تكلفة المشروع 100مليون جنيه والتى تعد هى الأكبر في تاريخ وزارة التضامن الاجتماعى، حيث يتحمل صندوق اعانة الجمعيات بالوزارة 90 مليون جنيه والباقى منحة من صندوق الأمم المتحدة للسكان.