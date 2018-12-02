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واشنطن ترجئ تنفيذ قرار زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية 90 يوماً

الأحد، 02 ديسمبر 2018 07:00 ص
واشنطن ترجئ تنفيذ قرار زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية 90 يوماً مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
بوينوس ايرس (أ ف ب)
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أعلن البيت الأبيض،  أنّ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وافق خلال قمة جمعته بنظيره الصينى شى جينبينغ فى بوينوس آيرس السبت على أن يرجئ لمدة 90 يوماً تنفيذ قراره زيادة الرسوم الجمركية على نصف الواردات الصينية.

وقالت الرئاسة الأمريكية فى بيان إنّ القرار الذى كان من المفترض أن يرفع اعتباراً من الأول من يناير الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على ما قيمته 200 مليار دولار سنوياً من الواردات الصينية تم إرجاء تنفيذه لمدة 90 يوماً إفساحاً فى المجال أمام توصل البلدين لاتّفاق ينهى الحرب التجارية الدائرة بينهما.

وجاء فى البيان إنّه "إذا لم يتوصّل الطرفان فى نهاية هذه المدّة إلى اتّفاق فإنّ الرسوم الجمركية ستُرفع من 10% إلى 25%".

 


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واشنطن

زيادة الرسوم الجمركية

الواردات الصينية




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