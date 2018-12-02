ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

كتب أحمد يعقوب

ينشر "اليوم السابع" القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى.

وأكدت وزارة المالية اليوم الأحد، أن المنتجات الواردة، غير تامة الصنع، سيتم محاسبتها بسعر الدولار الجمركى 16 جنيها للدولار ومنها "التبغ" الذى تستخدمه الشركة الشرقية للدخان فسوف تستمر محاسبته بنفس السعر السابق.

وأوضحت أن المنتجات تامة الصنع مثل السجائر المستوردة والسيجار وأى منتجات أخرى تامة الصنع والتى تباع مباشرة للمستهلك فهى التى سوف تخضع لسعر الدولار بالبنك المركزى.

وأكد بيان وزارة المالية، أن كل المواد الخام أو السلع الوسيطة أو أى خامات غير تامة الصنع ولا تباع مباشرة للمستهلك وتحتاج إلى عمليات تصنيعية أو تجميعية لتصبح منتجا تاما سوف تظل بسعر 16 جنيها للدولار.