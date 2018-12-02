نقابة العامة النقل العام: استلام أول سيارتين ألمانيتين تعملان بالغاز الطبيعى

كتب محمود راغب

رحبت النقابة العامة للنقل العام في مصر باستلام أو سيارتين ألمانيتين تعمل بالغاز فى صفقة الـ160 سيارة، معتبرة أن هذه النوعية من السيارات تأتى فى إطار تقديم أفضل خدمة نقل للمواطنين.

وقالت النقابة العامة فى بيان لها، إن هيئة النقل العام بالقاهرة، استلمت اليوم الأحد أول سيارتين المانيتين " أتوبيس نقل عام" تعمل بالغاز الطبيعى ماركة MAN لتجربتها فى جراج المطرية، فى إطار 160 سيارة تم التعاقد عليها لتدخل الخدمة بهيئة النقل العام.

حضر مراسم التسليم المهندس محمد حسنى نائب رئيس الهيئة ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية و قيادات الهيئة و قيادات النقابة العامة للنقل العام.