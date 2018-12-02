موجز أخبار 6 مساء.. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار خلال 48 ساعة

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها إعلان الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بأغلب أنحاء الجمهورية خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نه متوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية التى تمتد لبعض محافظات الوجه البحرى وقد تصل للقاهرة.. وفيما يلىى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء..

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بأغلب أنحاء الجمهورية خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه متوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية التى تمتد لبعض محافظات الوجه البحرى وقد تصل للقاهرة.

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 26 ديسمبر 2018 ويعاد إعلان الشاهد محمد حسنى مبارك للشهادة وفقا لقانون المرافعات المدنية.

شهد محمود توفيق وزيرالداخلية، اليوم، الأحد، مراسم تخريج دفعة من طلبة قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة،الدفعة الأصلية للعام الدراسى 2017/2018، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة أعمال تطوير "جزيرة الوراق"، وتوفير الخدمات للسكان، وذلك بحضور وزراء: العدل، والموارد المائية والري، والنقل، والصحة والسكان، ومحافظ الجيزة، وممثلي عدد من الجهات.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تطوير "جزيرة الوراق" لتصبح مجتمعاً عمرانياً حضارياً تتوافر به كل الخدمات، مضيفاً: لدينا حالياً مخطط عام، وتصور لأن تصبح الجزيرة تجمعاً عمرانياً مخططاً، ويتضمن ذلك توفير الخدمات المختلفة لأهالي "جزيرة الوراق".

ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعًا طارئًا للحكومة؛ لبحث سبل التعاطي مع أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد عن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنيامين جريفو قوله إن الحكومة تدرس كافة الاحتمالات لوقف أعمال العنف من بينها فرض حالة الطوارئ.

تستعد سلطات مطار القاهرة الدولى، لزيارة وفد أمنى من هيئة سلامة النقل الأمريكى الأسبوع المقبل، للتفتيش على إجراءات الأمن المتبعة بمطار القاهرة الدولى، لتأمين الركاب، خاصة المسافرين للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تأمين الطرود المشحونة جوًا عبر قرية البضائع بالمطار على الرحلات المتجهة لنيويورك، وهو التفتيش المعتاد من السلطات الأمريكية، وقد اجتازته سلطات مطار القاهرة أكثر من مرة فى وقت سابق.

لقى مواطن فرنسى مصرعه منذ قليل، قرب حاجز أقامته مجموعة من "السترات الصفراء" فى باريس، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للانباء، فى نبأ عاجل.

وتتسع دائرة العنف فى باريس والعديد من المدن الفرنسية بين الأمن ومثيرى الشغب، بعدما تزايدت أعمال السلب والنهب من قبل محتجين منضمين لحركة "السترات الصفراء"، التى ظهرت قبل أسابيع لرفض بعض القرارات الاقتصادية للحكومة، ومن بينها رفع أسعار الوقود.

أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ضرورة التصدى لمشكلة الزيادة السكانية، خاصة وأنها أصبحت تتعلق بالأمن القومى مما يتطلب تضافر كافة الجهود على مستوى مؤسسات الدولة.

وأوضح، أن مبادرة وزارة التضامن فى مشروع 2 كفاية لها أثر إيجابى للعمل على التنظيم، لافتا إلى أنه طالما أن المشكلة أصبحت تتعلق بالأمن القومى فتدخل فى نطاق الواجب، كما أن هذه المشكلة تتعلق بالثقافات سواء الدينية أو ثقافات أخرى.

نشرت الجريدة الرسمية قرار للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بتحديد نسب التعويضات لبعض المشروعات.

وحدد القرار يوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر الجارى، آخر موعد لاستقبال الطلبات الخاصة بدراسة جداول نسب التعويضات عن العقود التي لم يصدر بشأنها جداول نسب.