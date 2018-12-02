مقتل موظف جمركى فى هجوم إرهابى بالنيجر

أ ف ب

قتل موظف جمركى فى "هجوم مسلح" على مركز الشرطة فى تيرا، شمال غرب النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو، فى منطقة فرضت فيها حال الطوارئ الجمعة، كما أعلنت السلطات الأحد.

واعرب وزير المال النيجرى حسامى مسعودو لدى نقل الجثمان من مشرحة نيامي، عن أسفه بالقول ان هذا الموظف الجمركى "قتل فى 30 نوفمبر فى هجوم مسلح وحشى".

واوضح مسؤول محلى لوكالة فرانس برس ان "مسلحين نشتبه فى أنهم ارهابيون" هاجموا "الجمعة مركز شرطة تيرا" الذى يبعد 180 كلم عن نيامى. واضاف المصدر ان المهاجمين "ارادوا تحرير احد رفقائهم" الذى اوقفته القوى الامنية. واكد لشبكة تلفزيون محلية "لم يتمكنوا، ليس فقط من تحرير رفيقهم، بل أصيب بجروح ايضا خلال تبادل اطلاق النار".

وقد وقع هذا الهجوم عندما اعلنت الحكومة في المساء حالة الطوارئ في ثلاث من محافظات جنوب غرب النيجر، وضمنها تيرا، وهي مجاورة لبوركينا فاسو، وغالبا ما تتعرض لهجمات "مجموعات ارهابية".