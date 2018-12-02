مفارم لمخلفات النخيل بقرى أسوان لمواجهة حوادث اندلاع الحرائق

أسوان - صلاح المسن

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن أنه جارى التنسيق مع وزارة البيئة لدعم المحافظة بـ 20 مفرمة لتوزيعها على مختلف القرى بالمراكز والمدن للتعامل مع مخلفات النخيل من أجل الحد من حوادث اندلاع الحرائق بسبب محاولة المزارعين التخلص منها بشكل غير آمن، بجانب مساهمتها فى استثمار المنتج منها فى إنتاج الخشب الحبيبى والكرتون وغيرها .

جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ أسوان وبحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام، وكافة قيادات الهيئات والقطاعات والمديريات الخدمية والأمنية والجامعية.

وخلال الاجتماع وافق المجلس التنفيذى برئاسة محافظ أسوان على إطلاق أسم الشهيد صالح محمود على مدرسة العباسية الإعدادية المشتركة بعزبة العرب بمركز كوم أمبو والذى أستشهد أثناء تأدية الواجب الوطنى فى مواجهة الإرهاب الغادر بمحافظة شمال سيناء خلال شهر أغسطس 2017

وأكد اللواء أحمد إبراهيم على أنه جارى عمل دراسة شاملة لمنظومة النظافة العامة للوصول إلى أفضل البدائل للحد من الظواهرة السلبية وعلى رأسها تفريغ الحاويات وانتشار النباشين حيث يمكن الاعتماد على الجمع المنزلى بدلاً من صناديق القمامة داخل الشوارع والمناطق السكنية وغيرها من الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، موجهاً إلى اختيار الموقع المناسب سواء مدرسة أو مركز شباب لإجراء تجربة الطوارئ أو لإقامة معسكر الإيواء مع إفساح المجال لمشاركة عناصر من ذوى الإعاقة ليكون ذلك بمثابة تحفيز هذه الفئة على المشاركة المجتمعية الجادة وتوعيتها بكيفية مواجهة الأزمات.

فيما شهد اجتماع المجلس التنفيذى قيام المستشار العسكرى للمحافظة باستعراض محاور المشروع التدريبى العملى لمواجهة الكوارث والأزمات مثل السيول والحرائق وغيرها وذلك في الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر الحالى والذى سيتضمن عرض تقارير الجهات المعنية والتى تبرز دور كل جهة ومدى إمكانياتها وإستعداداته المواجهة الحدث.

كما سيتم فرض مواقف كسيناريو طوارئ تخيلى لمواجهة الأزمات فى بعض الأماكن مثل تجربة إخلاء مدرسة أو مبنى حكومى أو إقامة معسكر للإيواء العاجل يشمل كافة جوانب إحتياجات المواطنين أثناء مواجهة الأزمة .

من جانب أخر، كد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان في " بيان " على إستمرار سلسلة الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى

حيث قامت المحافظة بالتعاون مع مديريتى الزراعة والأمن بإزالة 98 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمختلف القرى والمدن بإجمالى 39 ألف و316 م2 وذلك على مدار 4 أيام ضمن أعمال الموجه الثانية عشر التى تشنها الأجهزة المعنية لإزالة التعدى على الرقعة الزراعية والأراضى أملاك الدولة من أجل حفظ وحماية حق الدولة وإستعادة هيبتها وفرض سيطرة القانون وتطبيقه على الجميع دون إستثناء، لافتاً إلى ضرورة تحقيق التنسيق والتعاون الكامل مع كافة الجهات المعنية للتعامل بكل حزم مع مختلف التعديات وإزالتها أولاً بأول مع عدم السماح بعودتها تحت أى ظرف.

وفى نفس السياق تم اليوم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة تعديات على أراضى زراعية فى نطاق مدينة السباعية بإجمالى 33 حالة تعدى على مساحة 5 ألاف و 200 م2، وأشار على ياسين رئيس مدينة السباعية بأن الحملة شملت تنفيذ قرارات إزالة منها 19 حالة تعدى بمنطقة السباعية بحرى ، بجانب إزالة 14 حالة تعدى بمنطقة السباعية قبلى.

وأوضح أن الحملة شارك فيها تشكيلات أمنية كبيرة بقيادة اللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان ، بجانب عدد من العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة القروية والإدارة الزراعية والجمعيات الزراعية مدعمين بالمعدات الثقيلة والأدوات المستخدمة فى الإزالة وذلك بقيادة مساعد رئيس مدينة السباعية.