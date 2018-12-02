مصرع أم وطفلها صدمهما قطار فى أسيوط أثناء مرورهما من مزلقان مغلق

أسيوط- هيثم البدرى وشيماء حمدى

لقت سيدة وطفلها مصرعهما، بعد أن صدمهم قطار أثناء مرورهما بالخطأ من مزلقان مغلق قبل محطة أسيوط وتم نقل الجثتين إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد مصرع " م. ج " 37 سيدة، وطفلها " م . ن " 5 سنوات من محافظة المنيا بعد أن صدمهما قطار أثناء مرورهما من مزلقان مغلق قبل محطة أسيوط وتم نقل الجثتين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية .