video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محكمة الاحتلال الإسرائيلى تقرر الإفراج عن محافظ القدس و9 من كوادر حركة فتح

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:17 م
محكمة الاحتلال الإسرائيلى تقرر الإفراج عن محافظ القدس و9 من كوادر حركة فتح قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، الإفراج عن محافظ القدس "عدنان غيث"، و9 من نشطاء وكوادر حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" الذين تم اعتقالهم قبل عدة أيام.

وأوضح محامى هيئة شؤون الأسرى محمد محمود- فى بيان، اليوم- أن محكمة الاحتلال قررت الافراج عن المحافظ "غيث"، الذى اعتقل قبل أكثر من أسبوع من منزله ببلدة سلوان فى القدس.

كما قررت الافراج عن تسعة من نشطاء وكوادر حركة فتح بشرط عدم دخول الضفة الغربية لمدة أسبوعين، ودفع كفالة نقدية.

وفى السياق، عممت وزارة التربية والتعليم العالى الفلسطينية على المدارس فى المحافظات كافة تنظيم وقفة تضامنية صامتة لمدة ثلاث دقائق مع محافظ القدس وزملائه المعتقلين، وتوظيف الإذاعة المدرسية للحديث عن المعتقلين، وتعريف الطلبة بدورهم فى الدفاع عن القدس وعروبتها.

ففى رام الله، نظمت الوزارة أمام مقرها، وقفة تضامنية مع محافظ القدس عدنان غيث، وأبناء حركة فتح، الذين تم اعتقالهم قبل عدة ايام، والأسرى كافة.

وقال وكيل الوزارة بصرى صالح، أن الوقفة تأتى دعما واسنادا للمواقف الوطنية لهؤلاء المعتقلين، الذين يرفضون مخطط الاحتلال الهادف إلى الاستيلاء على هذه المدينة المقدسة، داعيا المجتمع الدولى لإيقاف هذه الانتهاكات الاسرائيلية التى تنتهك الأعراف والمواثيق الدولية.

من ناحية أخرى ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلى تواصل إهمال الأوضاع الصحية للأسرى والمعتقلين، خاصة ذوى الأمراض المزمنة، حيث تتعمد تجاهل أمراضهم، وعدم التعامل معها بشكل جدى.

وكشفت الهيئة- فى تقرير اليوم الأحد، عن عدد من الحالات المرضية الصعبة القابعة فى عدة سجون إسرائيلية، ومن بينها: حالة الأسير باسم نعسان (24 عاما) من قرية المغير شمال مدينة رام الله، والذى يمر بوضع صحى سيئ، وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن، غير أن إدارة معتقل "عسقلان" تماطل فى تحويله.

فى حين يمر الأسير ياسر ربايعة (44 عاما) من مدينة بيت لحم، والقابع حاليا فى معتقل "عسقلان"، بظروف صحية غاية فى السوء، فهو مصاب بمرض السرطان منذ فترة طويلة، وقد تفاقم وضعه الصحى جراء مماطلة إدارة معتقلات الاحتلال فى تقديم العلاج اللازم له..

بينما يشتكى الأسير مهدى حجير (27 عاما) من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، من مشاكل حادة فى الأعصاب وفى كثير من الاحيان يُصاب الأسير بتشنجات، وتكتفى إدارة معتقل "عوفر" بإعطائه دواء ومهدئات لجعله ينام من دون تقديم أى علاج مناسب لوضعه الصحي.

كما رصد تقرير الهيئة حالتين مرضيتين تقبعان فى معتقل "النقب"، إحداهما حالة الأسير محمد مرداوى (39 عاما) من بلدة عرابة بجنين، والذى يعانى من مشاكل بالرئة قبل اعتقاله، حيث تم استئصال جزء منها، وهو بحاجة إلى عناية فائقة لوضعه الصحى، لكن منذ أن تم اعتقاله وزجه فى معتقل "النقب".

وأوضح الأسير مرداوى- لمحامى الهيئة- أنه عند تدهور حالته يتم نقله إلى ما يُسمى عيادة معتقل "الرملة"، وتكتفى بإعطائه علاجا موضعيا ومسكنات فقط.

أما عن الأسير محمود زغلول (36 عاما) من محافظة طولكرم، فهو بحاجة إلى إجراء فحوصات طبية عاجلة، غير أن إدارة المعتقل تماطل بتحويله، ولا تقدم له أى علاج.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلى تمدّد اعتقال محافظ القدس عدنان غيث

"من الدوحة لتل أبيب شكراً لحسن تعاونكم معنا".. قطر تشترى 36 مقاتلة من طراز "إف- 15" بتقنية إسرائيلية للتحكم بالرادار.. وتنظيم الحمدين يشترى من دولة الاحتلال معدات عسكرية بـ12 مليار دولار سنويا

ارتفاع أعداد المصابين الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة إلى 28

الاحتلال

القدس

محكمه الاحتلال

فلسطين

عدنان غيث

حركه فتح

محافظ القدس




لا تفوتك
القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى نظر طعن رئيس الزمالك على قرارات الأولمبية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى نظر طعن رئيس الزمالك على قرارات الأولمبية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم تأييد الإعدام لـ9 متهمين باغتيال "هشام بركات"

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم تأييد الإعدام لـ9 متهمين باغتيال "هشام بركات"

يفتتحه الرئيس السيسى غدا بمشاركة 373 شركة عالمية.. "اليوم السابع" يرصد الاستعدادات النهائية لانطلاق المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018".. 7 أجنحة رئيسية وجناح ضخم للمعروضات المصرية

يفتتحه الرئيس السيسى غدا بمشاركة 373 شركة عالمية.. "اليوم السابع" يرصد الاستعدادات النهائية لانطلاق المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018".. 7 أجنحة رئيسية وجناح ضخم للمعروضات المصرية

2019 مصر خالية من العشوائيات الخطرة.. 19 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 215 ألف وحدة لسكان العشوائيات.. 5 محافظات خالية من المناطق غير الآمنة نهاية العام الجارى.. وخالد صديق: طورنا 80% من العشوائيات داخل المحافظات

2019 مصر خالية من العشوائيات الخطرة.. 19 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 215 ألف وحدة لسكان العشوائيات.. 5 محافظات خالية من المناطق غير الآمنة نهاية العام الجارى.. وخالد صديق: طورنا 80% من العشوائيات داخل المحافظات

كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات يورو 2020 اليوم

كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات يورو 2020 اليوم

"القصة العريضة" موضة تسريحات شعر 2019 اعرفى إمتى تختاريها

"القصة العريضة" موضة تسريحات شعر 2019 اعرفى إمتى تختاريها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة