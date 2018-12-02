محافظ قنا يحيل سائق وعاملين ومشرف للتحقيق لنقلهم مخلفات مبانى خاصة بسيارة الحى

قنا - وائل محمد

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بإحالة سائق وعاملين تابعين لمنطقة حى البيئة بمدينة قنا بعد أن تم ضبطهم يقونون باستخدام سيارة نظافة ملك المحافظة مخصصه لحى سيدى عمر فى نقل مخلفات مبانى لإحدى الوحدات السكنية الخاصة.

وأكد محافظ قنا إحالة سائق السيارة واثنين من العمال المكلفين بالعمل وردية ثالثة بحى سيدى عمر بمدينة قنا للتحقيق لمخالفتهم خط سير عمل السيارة والغرض المخصصة له واستغلالها فى أغراض شخصية كما قرر إحالة المشرف المسئول عن الوردية الثالثة بحى سيدى عمر للتحقيق لعدم متابعته العمل والتقصير فى أداء واجبه الوظيفى.





وأكد الهجان أنه لا تهاون مع المقصرين سواء فى حق الدولة أو المواطن وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم لمنع تكرار استخدام معدات وممتلكات الدولة لصالح الأغراض الشخصية حفاظًا على المال العام.