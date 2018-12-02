محافظ شمال سيناء يتعهد لأهالى الروضة بتنفيذ مشروعات "مطابقة للمواصفات"

شمال سيناء - محمد حسين

تعهد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لأهالى قرية الروضة بشمال سيناء بأن تكون جميع الأعمال الخاصة بمنازلهم طبقًا للمخطط الزمنى المقدم من مختلف الجهات ومطابقة للمواصفات .

وأوضح بيان لمحافظة شمال سيناء الليلة، أن ذلك التعهد جاء خلال لقاء المحافظ اهالى قرية الروضة بحضور عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد، المهندس مصطفى عايش رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، محسن سالم سكرتير مجلس مدينة بئر العبد، وعدد من مديرى المديريات والإدارات المركزية المعنية.

ونقل البيان عن المحافظ قوله إن الدولة ستقوم بتنفيذ جميع الالتزامات التى قطعتها على نفسها بخصوص قرية الروضة، وفتح الباب أمام أهالى قرية الروضة والمنقولين من رفح والشيخ زويد ممن أستشهد أحد من ذويهم فى حادث المسجد للتقدم بطلبات لبناء منازل فى القرية لهم ، وذلك بشرط حيازة قطعة أرض فى القرية .

وقال المحافظ أنه لن يتم تسليم المنازل التى تم رفع كفاءتها من مختلف الجهات المنفذة إلا من خلال لجنة وأنه لن تترك أية جهة منفذة القرية إلا بعد انتهاء جميع الأعمال وتنفيذ كافة الملاحظات التى تقوم بوضعها اللجنة ويطالب بها المواطنون .

وطالب المحافظ رئيس القرية بعمل مخطط لتوزيع سيارة المياه على توابع قرية الروضة إلى جانب حصر أسر الشهداء الذين لم يتسلموا المعاش الخاص بالأزهر الشريف.

وتابع المحافظ قائلا :"يجرى التواصل مع المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين لضم أسر شهداء ومصابى قرية الروضة الى المجلس ، وذلك حتى يمكن الاستفادة من الخدمات التى يقدمها المجلس لأسر الشهداء والمصابين" .

واستمع المحافظ إلى مطالب وشكاوى عدد من أهالى القرية ووجه بسرعة حلها موجهًا الشكر الى جميع أهالى قرية الروضة لتمتعهم بسمو الأخلاق مؤكدًا على أنهم كانوا على مستوى المسئولية فى الذكرى الأولى للحادث مشيرًا إلى أن قرية الروضة لها مكانة كبيرة فى قلبه.