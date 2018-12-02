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محافظ القليوبية يوقع بروتوكول تعاون لتطوير قرية الحصافة بشبين القناطر

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:36 م
محافظ القليوبية يوقع بروتوكول تعاون لتطوير قرية الحصافة بشبين القناطر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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وقع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، بروتوكول تعاون مع جمعية بيت الخير وبنك الطعام المصرى، وذلك بهدف تطوير قرية الحصافة مركز ومدينة شبين القناطر الخيرية، حيث سيتم تطوير مدرسة الحصافة للتعليم الأساسي وتطوير مركز شباب الحصافة، بالإضافة الي منح مشروعات صغيرة لشباب القرية، كما سيتم تنفيذ قافلة بيطرية وقافلة طبية بشرية بالقرية.

وشهد توقيع البروتوكول الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والمهندسة شرين عقل مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية بيت الخير، والدكتور معز الشهدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الطعام المصري، والدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب و المتحدث الرسمي باسم البرلمان، والنائبة سولاف درويش، وجمال كوش أعضاء مجلس النواب، والدكتور إسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات، والفنان القدير طارق الدسوقي وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .
 
وأشار المحافظ، إلى أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى وشركاء التنمية من القطاع الخاص مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطوير القرى الاكثر احتياجا فى مجالات البنية الاساسية والتنمية البشرية وإزالة معوقات تنفيذ خطط ومشروعات التنمية التي تقوم بتفيذها المحافظة.

 


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