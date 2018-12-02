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محافظ الغربية: تطوير وحل مشكلة عبور المشاة بشارع البحر خلال 4 شهور

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:47 م
محافظ الغربية: تطوير وحل مشكلة عبور المشاة بشارع البحر خلال 4 شهور جولة المحافظ
الغربية - مصطفى عادل
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قام اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بجولة صباحية لتفقد النقاط التي تم تحديدها كأماكن لعبور المشاه بشارع البحر بطنطا وذلك ضمن أعمال تطوير الشارع المقرر الإنتهاء منها خلال أربعة أشهر.

يأتي ذلك في إطار إهتمام محافظ الغربية بتطوير جميع الشوارع الرئيسية بالمحافظة ووضع الحلول الجذرية لمشكلة عبور المشاه بشارع البحر بطنطا حفاظاً على سلامة المواطنين وتقليل الكثافة المرورية بالشارع وظهور الشوارع الرئيسية بالمظهر الحضاري المطلوب.

حيث إنه من المقرر أن تشمل أعمال التطوير إنشاء 8 نقاط لعبور المشاة بشارع البحر الذي يبلغ طوله 1800 متر بحيث تتراوح المسافة بين النقاط من 250 متر إلى 300 متر وتم مراعاة كثافة السيارات وكثافة المشاة عند تحديد أماكن العبور بالإضافة إلى عمل سور حديدي فورجى بالجزيرة الوسطى بطول الشارع وتطوير وتجديد أحواض الزرع والبلدورات بالشارع لخلق مظهر جمالي.

 

وتتمثل أولى نقاط عبور المشاة أمام مستشفى جامعة طنطا وتخدم المترددين على مستشفيات الجامعة ومجمع الكليات ومديرية الزراعة وشارع عمرو بن عبد العزيز، والنقطة الثانية أمام إدارة الري وتخدم المترددين على شركة الكهرباء والنقطة الثالثة أمام دار المناسبات وتخدم شارع محب وكلية التربية وحديقة الأندلس والنقطة الرابعة بعد شارع النحاس وتخدم شارع النحاس ومدرسة صادق الرافعي.

 

أما الخامسة بعد التأمين الصحي وتخدم التأمين الصحي ومستشفى الرمد ومسجد الشيخة صباح والتأمينات الإجتماعية، والسادسة أمام شارع طه الحكيم حيث تخدم إدارة جامعة طنطا وشارع طه الحكيم، والسابعة أمام شارع أحمد ماهر وتخدم الشارع والسنترال ومستشفى المنشاوي ومسجد المنشاوي ونادي الشرطة.

 

وفى هذا الإطار قد أصدر محافظ الغربية قراراً سابقاً بتشكيل لجنة هندسية تضم السكرتير العام للمحافظة ومدير إدارة مرور الغربية ودكتور هندسة النقل والمرور بكلية هندسة طنطا ودكتور الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة ودكتور هندسة الطرق والمرور بكلية الهندسة ومدير الإدارة الهندسية بالديوان العام لمحافظة الغربية وذلك لتحديد أماكن عبور المشاة بدقة عالية ومراعاة أماكن كثافة العبور للمشاة وكثافة السيارات بالشارع وتوفير أعلى سبل الراحة والأمان للمواطنين،  بعد التوجيه بإستخدام التقنيات الحديثة للرفع المساحي للشارع بأجهزة Gps وخرائط جوجل فى التصميمات المبدئية.

 

وخلال الجولة وجه محافظ الغربية مراعاة ذوى القدرات الخاصة عند عمل نقاط عبور المشاة بالشارع كما وجه أيضاً بإستخدام أفضل المواد الخام التي تستخدم في التطوير لضمان طول عمرها وحفاظاً على المال العام.

 

 

 


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