مباحث الأقصر تضبط شابا تخصص فى سرقة حقائب السيدات بالشوارع

الأقصر – أحمد مرعى

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، اليوم الأحد، القبض على شاب من محافظة الإسماعيلية لقيامه بالتخصص فى سرقة حقائب السيدات، وذلك خلال تسببه فى إصابة سيدة بعد خطف حقيبتها بوسط المدينة، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الإقصر، إخطارا من رجال المرور، يفيد بقيام قوة أمنية ضمت كل من العقيد عبد العال عارف، والرائد أحمد فاروق، والنقيب محمد ياسر، من القبض على "ح.م.أ 23 سنة"، مواليد الإسماعيلية، وتبين أنه أثناء قيام قوة المرور من تفقد الحالة المرورية بميدان مصطفى كامل، بمشاهدة المتهم على دراجة بخارية يطارد سيدة ويدفعها لخطف حقيبة يدها مما عرضها للإصابة، وطاردته القوة وتم ضبطه وإقتياده لديوان قسم شرطة بندر الأقصر، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.