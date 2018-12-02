ماكرون يترأس اجتماعا طارئا لبحث الاحتجاجات والحكومة تدرس فرض حالة الطوارئ

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ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعًا طارئًا للحكومة؛ لبحث سبل التعاطي مع أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد عن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنيامين جريفو قوله إن الحكومة تدرس كافة الاحتمالات لوقف أعمال العنف من بينها فرض حالة الطوارئ.

وكان ماكرون قد قام فور عودته من قمة مجموعة العشرين في بيونس آيرس، بتفقد قوس النصر الذي تعرض أمس السبت لأعمال تخريب، خلال المظاهرات التي اندلعت احتجاجا على زيادة الضرائب المفروضة على الوقود.

يذكر أن الاحتجاجات بدأت بتظاهر سائقي السيارات ضد زيادة الضرائب المفروضة على الوقود إلا أنها تتضمن الآن سلسلة واسعة من المطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة.

وقد أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية باريس إصابة 133 شخصا واعتقال 412 آخرين خلال الاحتجاجات المعروفة باسم "السترات الصفراء" التي شابتها أعمال شغب والتي تعد الأسوأ منذ سنوات.

فى سياق متصل ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء أن مواطنا فرنسيا لقى مصرعه منذ قليل، قرب حاجز أقامته مجموعة من "السترات الصفراء" فى باريس.