لجنة لاختيار أفضل رئيس " قرية وحدة محلية ومدينة " بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، القرار رقم 14946 لسنة 2018 بتشكيل لجنة برئاسة اللواء الدكتور السكرتير العام تختص بتنظيم مسابقة داخلية علي مستوى المحافظة لإختيار أفضل حي من عاصمة المحافظة وأفضل مدينة من غير العاصمة وأفضل قرية ليتم تحديد الوحدات المحلية الفائزة.

أضاف المحافظ ، ان عضوية اللجنة تضم كلاً من مديري مديريات الصحة والزراعة والتربية والتعليم والشباب والرياضة ورئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ورئيس جهاز شئون البيئة وعدداً من أساتذة جامعة الزقازيق ،مشيرا أنه تم تشكيل فريقان عمل ميداني لمعاونة اللجنة الرئيسية لزيارة كافة المدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة ميدانياً لإستيفاء المعلومات المطلوبة للتقييم قبل مناقشتها في إجتماع اللجنة ووضع التقييم النهائي لهم وذلك علي النحو التالي حيث تم تشكيل فريقين برئاسة مدير عام الإدارة العامة للشؤن الهندسية ومدير عام الشئون الإقتصادية بالمحافظة وعضوية عدد من ممثلي الإدارات الأتية " شئون البيئة - الشئون الهندسية – المتابعة الميدانية - المركبات -التخطيط والمتابعة- صندوق الخدمات - تنمية القرية - التفتيش المالي والإداري مركز معلومات التنمية المحلية " .

كما قام محافظ الشرقية بجولة مفاجئة لمتابعة سير العمل بالوحدات المحلية القروية والصحية بمراكز " الإبراهيمية – ديرب نجم – الزقازيق " ، للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وللوقوف على إحتياجات ومتطلبات أهالي الوحدات المحلية.

بدأت جولة المحافظ بالمرور الميداني على الوحدة المحلية بكفور نجم التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية للإطمئنان على إنتظام العمل بالوحدة والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم وإلتزامهم بمواعيد الحضور والإنصراف وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

تجول محافظ الشرقية داخل أقسام الوحدة " الإدارة الهندسية – شئون العاملين – التراخيص " ، مشدداً على حسن إستقبال المواطنين ومراجعة سجلات التراخيص الممنوحة للمباني وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قام المحافظ بمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية داخل مدارس الوحدة المحلية بكفور نجم وشملت مدارس " أحمد عرابي الإبتدائية – مصطفى كامل الإعدادية بنين – جمال عبد الناصر الإبتدائية – المدرسة التجارية المشتركة " ، واطلع المحافظ على سجلات الحضور والإنصراف والسجلات المدون بها الحصص المدرسية للتأكد من تقديم خدمة تعليمية جيدة لطلاب وطالبات المدارس .

توجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للوحدة المحلية بالعصايد بمركز ومدينة ديرب نجم لمتابعة أداء العاملين بالوحدة المحلية وحسن إستقبال المواطنين وسرعة الفصل في إنهاء طلبات وشكاوى المترددين على الوحدة