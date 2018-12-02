video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

كلية الحقوق بجامعة المنصورة تحتفل بتخرج " الدفعة 41 "

الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:50 م
كلية الحقوق بجامعة المنصورة تحتفل بتخرج " الدفعة 41 " جانب من الخفل
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

احتفلت كلية الحقوق بجامعة المنصورة،  بتخريج الدفعة 41  من الكلية ، و تم  تكريم أوائل الخريجين من الدفعة التى بلغ عددها 131 طالببقاعة الدكتور عبدالرازق السنهورى ،  تحت رعاية وحضور الدكتورأشرف عبد الباسط ، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور شريف خاطر عميد الكلية ، وبمشاركة  الدكتور رضا عبد السلام ،  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور السيد عبد الخالق  ، وزير التعليم العالى الأسبق ، و الدكتور محمد عطوة ، عميد كلية التجارة  و الدكتور تامر صالح، وكيل الكلية للدراسات العلية والبحوث،وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .

وأكد الدكتور شريف خاطر، أن الكلية أنشأت منذ عام 1973 ، مشيدا  فى  كلمته بالطلاب الخريجين وتفوقهم الدراسى نتيجة جهد أعضاء هيئة التدريس بالكلية  ، مشيرا الى أن كلية الحقوق بجامعة المنصورة تحتل الأن مكانة علمية وثقافية لا يستهان بها على مستوى الجامعات المصرية بل والإقليمية وذلك بفضل من الله عز وجل وسواعد رجالاتها ودعم ومساندة رئيس الجامعة ونوابه وأساتذة الكلية وعمدائها السابقين .

 أعرب الدكتور أشرف عبد الباسط ، عن سعادته بمشاركة ابنائه خريجى كلية الحقوق ، مؤكدا أن هذا أول حفل يحضره بعد توليه منصب رئيس الجامعة ووجه الشكر لأولياء الأمور تكريماً لجهدهم على ما بذلوه للوقوف خلف أبنائهم الطلاب ليتسلحوا بهذه الأخلاق ليكونوا حماة القانون ويعملون على نشر العدل ، كما طالب الخريجين بالوقوف جميعا لتحية ابائهم وامهاتهم على تحملهم كل انواع المشقة والمساندة لابنائهم ليصلوا لهذا اليوم .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الدقهلية لمديرى الإدارات بنبروه: لا تعطلوا مصالح المواطنين

محافظ الدقهلية لأهالى نبروه: "لو قلنا كله تمام نبقى غلطانين"

إصابة طفل بحروق بعد ملامسته أسلاك الكهرباء حال تواجده بسطح منزله فى الدقهلية

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

أخبار الجامعات

جامعة المنصورة




لا تفوتك
صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة