كلية الحقوق بجامعة المنصورة تحتفل بتخرج " الدفعة 41 "

الدقهلية شريف الديب

احتفلت كلية الحقوق بجامعة المنصورة، بتخريج الدفعة 41 من الكلية ، و تم تكريم أوائل الخريجين من الدفعة التى بلغ عددها 131 طالببقاعة الدكتور عبدالرازق السنهورى ، تحت رعاية وحضور الدكتورأشرف عبد الباسط ، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور شريف خاطر عميد الكلية ، وبمشاركة الدكتور رضا عبد السلام ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور السيد عبد الخالق ، وزير التعليم العالى الأسبق ، و الدكتور محمد عطوة ، عميد كلية التجارة و الدكتور تامر صالح، وكيل الكلية للدراسات العلية والبحوث،وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .

وأكد الدكتور شريف خاطر، أن الكلية أنشأت منذ عام 1973 ، مشيدا فى كلمته بالطلاب الخريجين وتفوقهم الدراسى نتيجة جهد أعضاء هيئة التدريس بالكلية ، مشيرا الى أن كلية الحقوق بجامعة المنصورة تحتل الأن مكانة علمية وثقافية لا يستهان بها على مستوى الجامعات المصرية بل والإقليمية وذلك بفضل من الله عز وجل وسواعد رجالاتها ودعم ومساندة رئيس الجامعة ونوابه وأساتذة الكلية وعمدائها السابقين .

أعرب الدكتور أشرف عبد الباسط ، عن سعادته بمشاركة ابنائه خريجى كلية الحقوق ، مؤكدا أن هذا أول حفل يحضره بعد توليه منصب رئيس الجامعة ووجه الشكر لأولياء الأمور تكريماً لجهدهم على ما بذلوه للوقوف خلف أبنائهم الطلاب ليتسلحوا بهذه الأخلاق ليكونوا حماة القانون ويعملون على نشر العدل ، كما طالب الخريجين بالوقوف جميعا لتحية ابائهم وامهاتهم على تحملهم كل انواع المشقة والمساندة لابنائهم ليصلوا لهذا اليوم .