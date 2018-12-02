فيديو جراف.. تعرف على أماكن تمركزات حملة 100 مليون صحة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

حددت مديرية الصحة بسوهاج برئاسة الدكتور هانى جميعة وكيل الوزارة الأماكن الخاصة بالفرق التى تقوم بالعمل بحملة "100 مليون صحة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية والتى أنطلقت صباح اليوم، وتنتهى فى 28 فبراير 2019 بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة المختلفة.

تم تحديد 222 مكانًا لإجراء كل أعمال المسح الخاص بالحملة، بالإضافة إلى 10 فرق متنقلة، بإجمالي 900 فريق يعملون على فترتين للقيام بعملية المسح على نحو 2.8 مليون مواطن من الفئة العمرية من 18 سنة فما فوق وهم إجمالي المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات وهذه النقاط والتمركزات الموجودة بمراكز طما وطهطا وجهينة والمراغة وحى شرق وحى غرب ومركز سوهاج ومركز جزيرة شندويل والعسيرات وجرجا والبلينا والمنشاه ودار السلام وأخميم.

وبلغ إجمالى المشاركين فى الحملة حوالى 5000 شخص ما بين طبيب صيدلة وأسنان وعلاج طبيعى وتمريض ومدخلى بيانات وإداريين وخدمات معاونة وتتم عملية الفحص عن طريق شك المريض وأخذ نقطتي دم الأولى لتحليل السكر والثانية لتحليل فيروس "سي" وتظهر نتيجة التحليل خلال 20 دقيقة ومن تثبت التحاليل أنه إيجابي فيروس "سي" سيتم عمل كارت له محدد فيه مكان تلقي العلاج وميعاده وسيكون العلاج بالمجان.