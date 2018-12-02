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غدا.. طقس لطيف بكافة الأنحاء ممطر شمالا.. والصغرى بالقاهرة 14درجة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:11 ص
غدا.. طقس لطيف بكافة الأنحاء ممطر شمالا.. والصغرى بالقاهرة 14درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين، طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.
 
كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا،  والرياح خفيفة إلى معتدلة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين  بالقاهرة العظمى 21  والصغرى 14 ، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 ، ومطروح العظمى 20 والصغرى 11 ، وسوهاج العظمى 22 والصغرى 09  ، وقنا العظمى 23 والصغرى 10 ، وأسوان العظمى  24  والصغرى 11 .
 
 
 

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