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غدا.. انطلاق فعاليات المؤتمر العربى للأساليب الحديثة لإدارة المستشفيات

الأحد، 02 ديسمبر 2018 07:26 م
غدا.. انطلاق فعاليات المؤتمر العربى للأساليب الحديثة لإدارة المستشفيات محى الدين عبيد نقيب عام الصيادلة
كتبت آية دعبس
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تنطلق، صباح غدا، فعاليات المؤتمر العربى السابع عشر للأساليب الحديثة لإدارة المستشفيات، التى تنظمه النقابة العامة للصيادلة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، فى الفترة من 3-5 ديسمبر الجاري بفندق هيلتون هيلوبوليس، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، ومشاركة عدد من وزراء الصحة بالدول العربية، ونخبة من الأطباء وصيادلة مصر والوطن العربي.
 
 
قال الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، أن المؤتمر يهدف إلى الاستفادة من مفهوم حوكمة خدمات الرعاية الصحية بالاعتماد على تجربة المريض بإشراك المرضى والقيادات الصحية ومقدمى الخدمات الرعاية الصحية فى رفع مستوى التجربة ونتائجها بهدف تطوير وتحسين الخدمات الصحية.
 
 
 

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