طلبة إدرة مصر الجديدة التعليمية يزورون قطاع الأمن المركزى.. صور

كتب سيد الخلفاوى

زار طلبة مدارس إدارة مصر الجديدة التعليمية بالقاهرة، قطاع الأمن المركزى، تحت شعار "يوم في حب مصر" ضمن فعاليات مبادرة وزارة الداخلية كلنا واحد برعاية معالي وزير الداخلية

وقال محمد عطية وكيل أول الوزارة، مدير مديرية التربية والتهيم بالقاهرة، إن مثل تلك الفعاليات تنمى الانتماء للوطن وتعرف الطلبة دور رجال الشرطة وهو حمايتهم ورفع الإساءة وليس تخويفهم.

وتقدم عطيه بخالص الشكر والتقدير لقطاع الأمن المركزى رجال تسهر اعينهم لتحرس الوطن وتحمي أبنائه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله ".

وأكد رئيس قطاع الأمن المركزي اللواء أحمد اسكندر على سعادته البالغة بوجود الطلبة ومشاركتهم "يوم في حب مصر" مؤكدا علي دور الأمن المركزي في حماية الجبهة الداخلية لمصرنا الحبيبة قائلا :" انتم في أعيننا ونحن معكم ونحافظ عليكم وهدفنا امن كل فرد في المجتمع كما نريد مزيدا من التقدم للأمام والمحافظة علي ذلك التقدم "